Usa: alza a 21 anni età per acquisto sigarette e ecigs

New York alza a 21 anni l'età necessaria per acquistare le sigarette, anche quelle elettroniche e i vaporizzatori. Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento, trasformandolo in legge: entrerà in vigore fra 120 giorni.

"Aumentando l'età da 18 a 21 anni possiamo evitare che le sigarette e le sigarette elettroniche finiscano nelle mani dei più giovani e prevenire così che una nuova intera generazione di newyorkesi diventi dipendente" dalle bionde, afferma Cuomo.