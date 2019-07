Trump, Ocasio e altre tornino a casa

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - "Prima di criticare le politiche portate avanti negli Usa tornino nei posti corrotti e infestati dal crimine da cui sono venute": cosi' su Twitter Donald Trump, senza mai nominarle, si scaglia contro il gruppo di parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali guidate da Alexandra Ocasio-Cortez. Per il tycoon le combattive deputate, sempre piu' influenti nel partito democratico e in polemica con la speaker della Camera Nancy Pelosi, dovrebbero tornare indietro e aiutare a sistemare le cose nei Paesi di origine "i cui governi sono una totale catastrofe, il peggio che esiste al mondo", invece di criticare "la più grande e potente nazione sulla terra". Nel mirino oltre alla Ocasio-Cortez le deputate musulmane Ilhan Omar e Rashida Tlaib e l'afroamericana Ayanna Pressley, quelle che Pelosi ha ribattezzato "the Squad", la squadra delle guastatrici nel partito democratico.