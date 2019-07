Trump convoca summit sui social media

(ANSA) - WASHINGTON , 11 LUG - Donald Trump annuncia su Twitter che oggi la Casa Bianca ospiterà un "grandissimo e importantissimo" summit sui social media e attacca l'"enorme disonestà, pregiudizio, discriminazione e rimozione praticata da certe compagnie", minacciando che "non consentiremo loro di passarla liscia ancora per molto". Al summit sono invitati solo figure conservatrici che sostengono il presidente americano, esclusi invece i giganti del settore come Twitter, Facebook, Google.