Usa 2020:in campo miliardario anti-Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 9 LUG - Il miliardario anti-Trump Tom Steyer si candida ufficialmente alla Casa Bianca tra le fila dei democratici, di cui e' uno dei maggiori donatori. In un video di quattro minuti in cui annuncia la sua discesa in campo spiega come punti centrali della sua piattaforma siano ridurre l'influenza delle grandi corporation sulla politica e la lotta ai cambiamenti climatici. Nei mesi scorsi Steyer si era schierato a favore dell'impeachment contro il presidente.