Onu, 'scioccante' caso migranti in Usa

(ANSA) - GINEVRA, 8 LUG - L'Alto Commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet si è detta "scioccata" per le condizioni in cui migranti e rifugiati - bambini e adulti - sono detenuti negli Stati Uniti dopo aver attraversato il confine meridionale.

I bambini non dovrebbero mai essere tenuti in centri di detenzione per immigrati o separati dalle loro famiglie, ha affermato Bachelet in un comunicato pubblicato oggi a Ginevra.