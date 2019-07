Morto nel sonno l'attore Cameron Boyce

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - L'attore Cameron Boyce, giovanissima star delle serie televisive di Disney Channel, è morto a 20 anni. "È con un cuore profondamente pesante che riportiamo che questa mattina abbiamo perso Cameron", ha detto un portavoce a nome della famiglia, citato dalla Abc. Il giovane "è morto nel sonno a causa di un attacco, risultato di una condizione medica in corso per la quale era in cura". Boyce ha recitato in "Jessie", un programma televisivo su una ragazza di una piccola città, interpretato da Debby Ryan, che lavora come baby sitter per una famiglia benestante dopo essersi trasferita a New York. Boyce era uno dei bambini della famiglia.