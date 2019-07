Usa 4 luglio:Trump,'America eccezionale'

(ANSA) - WASHINGTON, 5 LUG - "Presto pianteremo la nostra bandiera su Marte": lo ha detto Donald Trump durante il suo discorso al Lincoln Memorial di Washington. Trump ha descritto l'America come "il Paese più eccezionale della storia". E non solo per aver conquistato la luna ma "per aver abolito la schiavitù, per aver conquistato i diritti e dato alle donne il diritto di voto, per la musica, il jazz, il rock and roll, il Superball, i grattacieli, i ponti sospesi, l'industria dell'auto".

Prima dell'inizio del discorso si sono registrati violenti scontri e qualche ferito lieve davanti alla Casa Bianca tra supporter del tycoon e militanti dell'estrema destra da una parte e manifestanti anti-Trump dall'altra, con questi ultimi che hanno anche dato fuoco ad una bandiera americana.