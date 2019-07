Usa 2020: Buttigieg fa incetta di fondi

(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - Pete Buttigieg, il candidato presidenziale democratico più giovane, ha raccolto oltre 24 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2019. Una vera impennata, dato che nel trimestre precedente Buttigieg aveva incassato 7 milioni di dollari. Ora il sindaco di South Bend, Indiana, ha in mano 22,6 milioni in contanti, secondo la sua campagna.

Ultimamente ha guadagnato 230 mila nuovi donatori, arrivando ad un totale di 400 mila, con un contributo medio di 47,42 dollari per il secondo trimestre.

Merito di una campagna di fundraising ben costruita e del crescente consenso nei sondaggi, dove si sta imponendo come outsider.