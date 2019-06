Usa: Corte blocca piano su muro Messico

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - Schiaffo a Donald Trump. Un giudice federale blocca in modo permanente il piano dell'amministrazione Trump per costruire il muro al confine con il Messico. Lo riportano i media americani. Il giudice Haywood Gilliam, nominato da Barack Obama, ha emesso un'ingiunzione permanente per fermare il piano del tycoon sul trasferimento di un miliardo di dollari dal Dipartimento della Difesa per finanziare la costruzione del muro.