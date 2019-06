Biden e Sanders: Trump bugiardo razzista

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - Joe Biden e Bernie Sanders, aprendo il secondo dibattito dei candidato democratici alla Casa Bianca, vanno subito all'attacco del presidente americano Donald Trump: "E' un bugiardo patologico e un razzista", ha detto Sanders, sottolineando come la sanita' e' un diritto umano e ribadendo come vuole cancellare il debito degli studenti universitari Usa. Biden ha sottolineato come abolira' la riforma fiscale del tycoon: "Ci ha messo in una situazione orribile di diseguaglianza, Trump pensa a Wall Street ma servono dignita' e rispetto".

Con le sue politiche sull'immigrazione Trump tradisce i valori dell'America. Parola della senatrice Kamala Harris, che promette se dovesse diventare presidente di fare un decreto per ripristinare a pieno i diritti dei dreamer, di estendere le protezioni contro i rimpatri forzati e di liberare i bambini dalle gabbie. "Trump invece che fa, dice tornate indietro, ma questo non riflette i nostri valori".