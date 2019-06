Dalai Lama su Trump, 'Non ha principi'

(ANSA) - LONDRA, 27 GIU - Il Dalai Lama ha cambiato idea su Donald Trump: se nel 2016 aveva detto di "non avere preoccupazioni" sulla sua presidenza, adesso lo critica su vari fronti e ne condanna "la mancanza di principi morali".

Intervistato dalla Bbc, il leader buddista tibetano viene sollecitato ripetutamente su Trump e risponde: "Quando è divenuto presidente, egli ha inneggiato all'America first. E questo è sbagliato". Poi, a proposito dell'immigrazione, si dice "triste per i bambini" ritratti al confine fra Messico e Usa. E suoi cambiamenti climatici critica il ritiro di Washington dall'accordo di Parigi affermando che "l'America dovrebbe assumere una responsabilità globale". Elogia tuttavia il vicepresidente Mike Pence e tutti quei politici del Congresso, Democratici e Repubblicani, che sostengono la causa del Tibet contro una Cina cui non risparmia stoccate polemiche.

Infine sul ruolo delle donne, ripete un concetto controverso già espresso in passato: "Se verrà una donna Dalai Lama, dovrà essere attraente".