Usa 2020: Wp, Biden ora un milionario

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GIU - Per anni Joe Biden è stato considerato uno dei senatori americani "più poveri". E lui stesso ha sempre amato soprannominarsi "Middle Class Joe". Ma da quando ha lasciato l'incarico di vicepresidente avrebbe incassato milioni di dollari, sia attraverso gli accordi con alcune case editrici con le quali si è impegnato a scrivere dei libri sia facendosi pagare almeno 200 mila dollari a intervento nel corso di diversi eventi. Una cosa, del resto, non diversa da quello che hanno fatto i Clinton o gli Obama una volta lasciata la Casa Bianca.

A fare i conti in tasca al candidato democratico per la presidenza più quotato per il 2020, tra l'altro alla vigilia del primo dibattito tv, è il Washington Post, che spiega anche come Biden incassi un vero e proprio tesoretto ogni mese per la sua faraonica villa in Virginia. Una mansion affittata dopo la fine dell'incarico di vicepresidente e acquistata nel 2016 per ben 4,25 milioni di dollari da un finanziere di Wall Street.