Fed lascia tassi invariati. 'Aumentate incertezze, agiremo in modo appropriato'

La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. La Fed - inoltre - conferma le stime di crescita per l'economia americana nel 2019, quando il pil è previsto salire del 2,1%. Ritoccata al rialzo la previsione per il 2020, che passa al 2,0% dall'1,9% di marzo.

Sul fronte dell'inflazione, la Fed rivede al ribasso le stime per quest'anno e il prossimi. Nel 2019 è stimata attestarsi all'1,8% rispetto 2,0% di marzo, mentre nel 2020 all'1,9% dal 2,0% della stima precedente.

Le incertezze sono aumentate: "monitoreremo da vicino" le informazioni che arriveranno e "agiremo in modo appropriato" per sostenere l'espansione economica. Lo afferma la Fed al termine della due giorni di riunione.

La parola "paziente" sparisce dal comunicato finale della due giorni di riunione della Fed, aprendo - secondo gli analisti - a un possibile prossimo taglio dei tassi di interesse.

La Fed spaccata sui tassi. Otto dei componenti del Fomc, il braccio esecutivo della banca centrale americana, prevedono un taglio dei tassi nel 2019, a fronte di altri otto che stimano tassi invariati.

Un solo membro prevede un rialzo del costo del denaro. E' quanto emerge dalle tabelle, i cosiddetti 'dot plot', che accompagnano il comunicato finale con le decisioni di politica monetaria diffuso al termine della due giorni di riunione.