Usa: Biden avanti su rivali Dem

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Joe Biden avanti nei sondaggi fra i rivali democratici. Secondo le rilevazioni di Fox, l'ex vice presidente ha il 32% delle preferenze, contro il 13% di Bernie Sanders e il 9% di Elizabeth Warren. Kamala Harris e Pete Buttigieg l'8%. Il sondaggio mostra come gli elettori democratici vogliano un candidato che "unisca gli americani" e sia in grado di offrire una "leadership stabile e affidabile".