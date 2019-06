(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - O.J. Simpson sbarca su Twitter.

Nella settimana in cui cade il 25mo anniversario della morte di Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman, l'ex campione di football americano decide di lanciarsi sui social aprendo l'account @TheRealOJ32, che già vanta 447.400 follower. O.J. Simpson posta due video, nel quale spiega che su Twitter parlerà di tutto, inclusa la politica. "Potrete leggere i miei pensieri e le mie opinioni su tutto" dice. "Per anni la gente ha potuto dire qualsiasi cosa su di me, ma ora posso rispondere e dire le cose come stanno" aggiunge. O.J. Simpson è uscito dal carcere nel 2017, dopo aver scontato una condanna di nove anni sui 33 che gli erano stati inflitti per rapina a mano armata.

L'udienza che lo ha portato fuori dalla cella ha incollato alla tv milioni di americani, con il ricordo ancora vivo del 'processo del secolo' degli anni 1990 che lo aveva visto protagonista. Nel 1994 Simpson era stato infatti accusato di aver ucciso la sua ex moglie Nicole e il suo amico Ronald Goldman.