Usa:Sanders chiede impeachment per Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GIU - "Abbiamo un presidente che pensa di essere al di sopra della legge. La Camera deve iniziare immediatamente l'iter dell'impeachment": lo ha twittato il senatore Bernie Sanders, uno dei principali candidati democratici alla Casa Bianca, commentando la dichiarata disponibilità di Donald Trump ad accettare eventuale materiale compromettente da una potenza straniera sul suo rivale nelle prossime presidenziali.

Intervistato da Abc News, Trump ha sostenuto al riguardo che non si tratta di un'azione illegale e che non sarebbe tenuto a chiamare l'Fbi. "Penso che vorrei sentire, non c'è nulla di sbagliato nell'ascoltare", ha detto all'emittente, affermando che non sarebbe un'interferenza.