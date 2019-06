(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Beto O'Rourke attacca Joe Biden.

"E' un ritorno al passato" per il partito: "non possiamo tornare al passato. Non è colui con cui andiamo avanti" dice in un'intervista a Msnbc il candidato democratico O'Rourke criticando l'ex presidente, il dem favorito nella corsa alla Casa Bianca.