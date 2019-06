Biden,Trump è minaccia per esistenza Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GIU - Donald Trump è "una minaccia per l'esistenza" degli Stati Uniti e del suo sistema di valori: lo dirà - secondo alcune anticipazioni dei media americani - il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden nel corso di un evento elettorale in Iowa. Nello Stato da dove partirà l'avventura delle primarie verso le elezioni presidenziali Usa del 2020 andrà in scena nelle prossime ore un duello a distanza tra l'ex vicepresidente e il tycoon.