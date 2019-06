Trump torna a minacciare dazi al Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - Donald Trump torna a minacciare su Twitter i dazi al Messico se il parlamento del Paese confinante non approverà un'altra parte, finora inedita, dell'accordo bilaterale per fermare i flussi di immigrati verso gli Usa. "Abbiamo firmato e messo agli atti completamente un'altra parte importante dell'accordo con il Messico su immigrazione e sicurezza, una parte che gli Usa hanno chiesto per molti anni. Sarà rivelata in un futuro non troppo distante e richiederà un voto da parte del parlamento messicano! Non anticipiamo un problema con il voto ma se per qualsiasi ragione il voto non arriverà le tariffe saranno reintrodotte!", ha twittato il presidente.