Dazi,'Trump decide dopo incontro con Xi'

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Il presidente americano Donald Trump deciderà se procedere con ulteriori dazi contro la Cina dopo il possibile incontro con il presidente cinese Xi Jinping a margine dei lavori del G20. Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in un'intervista a Cnbc.

Mettendo in evidenza come Huawei e l'accordo commerciale siano due temi distinti, Mnuchin spiega che se dopo l'incontro la Cina "volesse andare avanti con un accordo commerciale, noi siamo pronti. Se la Cina non vorrà andare avanti, allora il presidente Trump sarà perfettamente contento di andare avanti con i dazi per riequilibrare i rapporti", spiega Mnuchin.