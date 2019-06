Canada vieta plastica monouso entro 2021

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - Il Canada dichiara guerra agli oggetti di plastica monouso: entro il 2021 - ha annunciato il premier Justin Trudeau - saranno vietate cannucce per le bibite, cotton fioc, asticelle per agitare i cocktail, persino i bastoncini che sorreggono i palloncini gonfiabili. Il modello, spiegano le autorità canadesi, è quello della lista stilata dall'Ue nel marzo scorso, col bando anche di prodotti fatti con plastiche biodegradabili come i sacchetti del supermercato.

Vietati anche i contenitori e i bicchieri di polistirolo espanso dei fast food.