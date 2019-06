American Airlines proroga stop 737 Max

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - American Airlines ha annunciato che estenderà dal 19 agosto al 3 settembre la cancellazione dei voli del Boeing 737 Max, bloccato a metà marzo in tutto il mondo dopo i due tragici incidenti in Indonesia ed Etiopia (346 morti) per un problema di software. Boeing afferma di averlo risolto ma è necessario l'avallo delle agenzie governative Usa.