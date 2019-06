New York, chiude Four Seasons Restaurant

(ANSA) - NEW YORK 9 GIU - Chiude i battenti a New York l'iconico Four Seasons Restaurant, regno del 'power lunch', ai cui tavoli per 60 anni si sono seduti presidenti americani, guru di Wall Street, star del cinema, per discutere di affari davanti alle portate di chef stellati e circondati da opere d'arte che portavano la firma di Picasso o James Rosenquist.

Tra i clienti più famosi Jacqueline Kennedy, Warren Buffett, la principessa Diana. Il ristorante aveva già abbandonato la sua storica location nel 2018 e si era trasferito in altri locali sempre a Midtown Manhattan.

L'ultimo giorno di attività sarà martedì prossimo, poi il Four Seasons Restaurant passerà alla storia.