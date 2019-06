Turchia:Usa,non addestreremo piloti F-35

(ANSA) - ISTANBUL, 7 GIU - Il Pentagono avrebbe deciso di bloccare l'addestramento di nuovi piloti turchi alla conduzione dei suoi cacciabombardieri F-35, che Ankara vorrebbe ottenere già nei prossimi mesi. Lo riferiscono media locali, secondo cui si tratta di una nuova stretta degli Usa in risposta all'acquisto turco del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400, che Washington ritiene una minaccia per la sicurezza dei sistemi Nato e dei suoi jet. Al momento, nella base Luke dell'aviazione americana in Arizona ci sono almeno 4 piloti in fase di addestramento e 2 addestratori turchi, oltre a 20 tecnici addetti alla manutenzione. Oltre allo stop ai nuovi arrivi, non sarebbe esclusa neppure una sospensione dell'addestramento in corso.