Trump, buona chance accordo col Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - "Se saremo in grado di fare un accordo col Messico, e c'è una buona chance che lo faremo, allora cominceranno subito ad acquistare prodotti agricoli in gran quantità. Se non riusciremo a fare l'accordo, il Messico inizierà a pagare le tariffe al 5% da lunedì!": lo ha twittato Donald Trump.