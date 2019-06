Big auto a Trump, salva norme Obama

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GIU - Una lettera inviata alla Casa Bianca per dire no alla rottamazione delle norme per limitare le emissioni delle auto varate dall'amministrazione Obama. Una rottamazione voluta da Trump e che - si legge - minaccia la redditività dei produttori e produce una "insostenibile instabilità" nel mercato. A firmare il testo - riporta il New York Times - 17 tra le principali case automobilistiche mondiali, da General Motors a Ford, da Bmw a Volkswagen, da Volvo a Toyota, passando per Honda, Mazda, Nissan e Subaru.

Assente invece Fca.