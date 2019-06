April, giraffa star, non partorirà più

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - April, la giraffa che ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo con due gravidanze e nascite su Youtube - l'ultima delle quali vissuta in diretta da 300mila persone - non resterà più incinta.

Jordan Patch dell' Animal Adventure Park di Harpursville, nello stato di New York, ha annunciato su facebook che la diciassettenne April inizierà ad assumere contraccettivi da venerdì e che il team del parco ha deciso di farla uscire dal programma di procreazione dopo la nascita del suo quinto cucciolo, Azizi, avvenuta a marzo. Nel 2017 April ha attirato oltre 232 milioni di visualizzazioni durante un periodo di sette settimane prima di dare alla luce Tajiri.

Patch ha anche annunciato che il programma di procreazione del parco zoo continuerà con Johari ed Oliver, l'ex compagno di April.

April d'ora in poi vivrà con con Tajiri e Azizi.