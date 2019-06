Trump, con Macron rapporto eccezionale

(ANSA) - PARIGI, 6 GIU - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato oggi in Normandia di "rapporto eccezionale" che lo lega al presidente francese, Emmanuel Macron. Questi, dopo un faccia a faccia seguito alla colazione nella prefettura di Caen, si è detto "sempre molto felice che il presidente Trump venga in Francia".

"Le relazioni fra noi - ha detto Trump parlando alla presenza di Macron - e quelle tra la Francia e gli Stati Uniti sono eccezionali". Il capo dell'Eliseo gli ha risposto di "tenere molto alle relazioni storiche" fra Washington e Parigi per difendere "la democrazia e la libertà" nel mondo. Relazioni, ha aggiunto, "che vanno al di là di noi".

"Ogni volta che la libertà o le democrazie sono minacciate - ha affermato Macron - noi siamo insieme e quindi proseguiremo nel costruire posizioni comuni per poter progredire".