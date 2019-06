D-Day: Macron ai veterani Usa, 'grazie'

(ANSA) - PARIGI, 6 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha pronunciato oggi il suo discorso davanti ai Veterani americani della seconda guerra mondiale riuniti al cimitero militare di Colleville-sur-Mer per il 75/o anniversario dello Sbarco in Normandia. "Grazie per la nostra libertà - ha detto il presidente francese - la Francia non dimentica il vostro sacrificio".