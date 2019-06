Trump, nessun bluff su dazi a Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GIU - "Nessun bluff" sui dazi al Messico finché non ferma il flusso di clandestini verso gli Usa: lo twitta Donald Trump in risposta al leader dem al Senato, secondo cui il presidente "ha l'abitudine di parlare duro e poi fare marcia indietro perché le sue politiche spesso non possono essere attuate o non hanno senso".

"Che ripugnante. Preferirebbe che il Paese fallisse con droga e immigrazione piuttosto di dare una vittoria ai repubblicani.

Ma al Messico ha dato un cattivo consiglio, nessun bluff!", ha scritto il tycoon.(ANSA).