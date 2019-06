Trump: contro di me nessun raduno

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Continuavo a sentire che ci sarebbero stati 'massicci' raduni contro di me nel Regno Unito, ma è stato proprio il contrario. Le grandi folle, che i Media Corrotti odiano mostrare, sono state quelle che si sono riunite a sostegno degli Stati Uniti e di me. Erano grandi ed entusiaste rispetto ai flop organizzati!": lo scrive questa mattina il presidente americano Donald Trump in un tweet.