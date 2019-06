Camera Usa,sì legge dem a difesa Dreamer

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GIU - Sfidando la Casa Bianca, la Camera, controllata dai dem, ha approvato una legge che protegge dall'espulsione circa due milioni di dreamer, gli immigrati arrivati in Usa da adolescenti al seguito di genitori clandestini, prevedendo una strada per la cittadinanza americana. Solo sette repubblicani hanno votato a favore. Il provvedimento non ha chance di passare al Senato, controllato dal Grand Old Party, ma i dem vogliono mostrare le loro intenzioni in vista della campagna elettorale del 2020.(ANSA).