Usa: 3 Stati fanno causa a Purdue Pharma

(ANSA) - NEW YORK, 4 GIU - Tre Stati americani fanno causa a Purdue Pharma, il colosso farmaceutico che produce l'OxyContin, il farmaco ritenuto alla base dell'epidemia di oppiacei negli Stati Uniti. La California, le Hawaii e il Maine presentano un'azione legale contro la casa farmaceutica, accusata di marketing fuorviante. L'OxyContin - secondo l'accusa - è stato infatti pubblicizzato come un farmaco che non crea dipendenza mentre, al contrario, è ampiamente abusato.(ANSA).