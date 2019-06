May a Trump, l'alleanza speciale durerà

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - "Celebriamo i 75 anni del D-day" come simbolo della "special relationship fra Usa e Regno Unito" e di "un'alleanza destinata a durare". Così Theresa May nella conferenza stampa con Donald Trump. Tracciando una sorta di bilancio finale dei suoi tre anni da premier, la dimissionaria May ricorda il sostegno del presidente americano dopo "l'attacco nervino della Russia" a Salisbury e contro l'uso di "armi chimiche in Siria", ma anche "alcune differenze che abbiamo avuto" e di cui abbiamo "parlato apertamente".