Pompeo, con Cina serve parità condizioni

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GIU - Gli Usa stanno cercando di "creare parità di condizioni" con la Cina: lo ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo in Olanda dopo un incontro con il suo collega Stef Blok. "Siamo preoccupati che le società occidentali, le società americane ed altre società che entrano nel mercato cinese non siano trattate allo stesso modo in cui sono trattate le compagnie cinesi quando entrano nel mercato occidentale", ha dichiarato.