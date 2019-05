Trump, Messico si è approfittato di noi

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - ''Il Messico si è approfittato degli Stati Uniti per decenni'': ''ha realizzato una fortuna'' sulle spalle dell'America. ''Ora è il momento che faccia quello che deve fare''. Lo twitta Donald Trump attaccando il Messico, nei confronti del quale ha annunciato dazi al 5% a partire dal 10 giugno come 'punizione' per la crisi dei migranti.