Usa: tornado colpisce capitale Missouri

(ANSA) - JEFFERSON CITY (USA), 23 MAG - Un "violento tornado" ha colpito durante la notte Jefferson City, la capitale dello Stato americano del Missouri. Ma le autorità, sebbene ammettendo che la situazione è "caotica", non segnalano per il momento vittime. Il Servizio meteorologico nazionale ha fatto sapere che "un grande tornado distruttivo" si è abbattuto sulla città, che ha circa 40.000 abitanti, intorno alle 23:45 di ieri ora locale (le 06:45 di oggi ora italiana). Il tenente della polizia locale David Williams ha detto che non risultano vittime, ma i soccorritori hanno ricevuto molte chiamate da persone rimaste intrappolate nelle loro case e attualmente "la situazione è caotica".

Negli ultimi giorni diversi tornado e piogge torrenziali si sono abbattuti su aree del Midwest e delle pianure meridionali degli Usa.