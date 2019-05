Trump, barriera Messico acciaio e nera

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAG - La barriera che Donald Trump vuole al confine col Messico sarà una recinzione di pali di acciaio, non un muro di cemento come aveva promesso inizialmente. E i pali dovranno essere dipinti di nero in modo da assorbire il calore d'estate e rendere il metallo troppo caldo per eventuali scalate, avrebbe detto il presidente a consiglieri della Casa Bianca, dirigenti della Homeland security e ingegneri militari, secondo quanto riporta il Washington Post.

Non solo. Le cime dei pali dovrebbero essere non arrotondate ma appuntite, per rendere più difficile e potenzialmente pericolosi i tentativi di attraversare la frontiera illegalmente.

Il tycoon avrebbe obiettato inoltre che il progetto attuale prevede troppi ingressi - piazzati a intervalli periodici per consentire il passaggio di auto e persone - e che li vuole più piccoli.