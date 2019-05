Usa, Huawei in lista nera commercio

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - Le attività di Huawei sono un rischio per la sicurezza nazionale e per questo il big cinese e 70 delle sue affiliate finiscono nella 'Entity List' americana, una sorta di lista nera del commercio, che limita per Huawei gli acquisti di componenti da società americane.

Una mossa questa che - spiegano le autorità americane - rende difficile per Huawei vendere i suoi prodotti vista la loro dipendenza da componenti americani e che impone alle società americane che vogliono fare affari con Huawei di ottenere una licenza.