Usa: Chelsea Manning torna in carcere

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAG - L'ex analista militare Chelsea Manning deve tornare in carcere per essersi rifiutata di testimoniare nuovamente davanti a un gran giurì in una indagine su Wikileaks e il suo fondatore Julian Assange. Lo ha deciso un giudice.

Manning dovrà restare dietro le sbarre finchè cambierà idea o per tutta la durata del mandato della giuria, che scade tra 18 mesi. "Muoio di fame piuttosto che cambiare idea", ha detto l'ex analista.