Lady Gaga contro legge aborto Alabama

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - Una "farsa", uno "scandalo". Così Lady Gaga critica la legga sull'aborto dell'Alabama firmata dalla governatrice Kay Ivey. "La pena è più alta per i medici che per gli stupratori, una farsa"m twitta la star usando gli hashtag #AlabamaAbortionBan e #NoUterusNoOpinion.