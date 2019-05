Trump rinvia decisione su dazi auto

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - Donald Trump ha deciso di far slittare l'imposizione dei dazi sulle automobili di altri sei mesi per dare più tempo ai negoziati con Europa e Giappone. La scadenza per decidere se far scattare le misure era stata fissata a suo tempo per il 18 maggio. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti della Casa Bianca.