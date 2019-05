Biden,leggi anti-aborto incostituzionali

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - "I repubblicani in Alabama, Florida, Georgia e Ohio stanno introducendo leggi che violano chiaramente la sentenza Roe v Wade sull'aborto della Corte Suprema e dovrebbero essere dichiarate anticostituzionali": lo afferma Joe Biden su Twitter, sottolineando come la Roe v Wade "è giurisprudenza consolidata e non deve essere rovesciata".

"La scelta dell'aborto - aggiunge Biden - dovrebbe rimanere tra la donna e il suo medico".