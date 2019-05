Alaska, scontro idrovolanti, 5 morti

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - E' salito a cinque il bilancio dei morti dello scontro di ieri fra due idrovolanti in Alaska: lo riporta il quotidiano locale Anchorage Daily News, che cita la compagnia di navigazione specializzate nelle crociere turistiche Princess Cruises.

A bordo dei due idrovolanti c'erano 16 persone, di cui 14 provenienti dalla nave da crociera Royal Princess. Finora 10 persone sono state tratte in salvo, ha reso noto la Guardia Costiera dell'Alaska, mentre una risulta ancora dispersa.

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente tra i due aerei, un de Havilland DHC-2 Beaver con 11 persone a bordo e un de Havilland Otter DHC-3 con cinque persone a bordo.