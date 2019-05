Trump sdogana Orban

Donald Trump riceve il leader 'sovranista' anti immigrati Viktor Orban, primo premier ungherese a visitare la Casa Bianca dal 2005, nonchè grande ammiratore e sostenitore del tycoon, tanto da emularne lo slogan con 'Hungary first'. La visita, che offre una tribuna ad Orban a meno di due settimane dalle elezioni europee in cui le forze populiste ed euroscettiche aspirano a vincere, ha sollevato proteste in Usa. Non solo da parte dei difensori di quei diritti umani che il premier ungherese e' accusato di calpestare, ma anche dei democratici, che in una lettera avevano chiesto al presidente di non accogliere Orban finche' "non avrà rimesso il suo Paese sulla strada della democrazia".