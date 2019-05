Buttigieg ricorda il suo coming out

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAG - Il candidato democratico alla Casa Bianca Pete Buttigieg ha descritto durante un comizio come è avvenuto il suo coming out nel 2015, e in che modo l'esclusione che ha vissuto lo ha reso consapevole della necessità di superare le divisioni. Il 37enne sindaco di South Bend, in Indiana, ha parlato di una "crisi di appartenenza in questo paese" per la comunità Lgbt, donne, immigrati, persone di colore, disabili, e del bisogno di "voci coraggiose e piene di speranza" per unire la popolazione in un momento di cambiamento.

Quindi ha raccontato quando decise di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. Era già sindaco di South Bend e stava per partire per l'Afghanistan come ufficiale dell'intelligence nella Marina, quando si rese conto che poteva morire in azione senza che la sua identità fosse nota, così lo dichiarò in un editoriale su un giornale. "Ho capito che avrei potuto essere ucciso in azione senza avere la minima idea di cosa volesse dire essere innamorato. Sapevo che dovevo essere me stesso".