Facebook fa causa a società sudcoreana

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Facebook fa causa alla società sudcoreana Rankwave, accusandola di aver usato illegalmente i dati dei propri utenti a fini di marketing e pubblicità. Lo rende noto un comunicato del social network, aggiungendo che la società di analisi dei dati "si è rifiutata di collaborare ai nostri sforzi per verificare il rispetto delle nostre politiche". Una fonte di Facebook ha detto alla Bbc che non si è ancora in grado di dire quanti dati o quanti utenti siano stati colpiti.