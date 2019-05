Usa, condannata finta ereditiera

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAG - La finta ereditiera russo-tedesca Anna Sorokin, accusata di aver rubato oltre 200 mila dollari alle banche e ad alcuni conoscenti e' stata condannata a New York da 4 a 12 anni di carcere. Conosciuta come Anna Delwvey, la donna, 28 anni, era riuscita a spacciarsi per una ricca rampolla di una famiglia milionaria e ad intrufolarsi nei giri che contano a Manhattan, vivendo nel lusso, esibendo il suo tenore di vita sui social media e truffando decine di persone, fino a quando non e' stata scoperta nello scorso aprile. Alla Sorokin, che abitava in hotel di lusso e viaggiava a bordo di un aereo privato, e' stato quindi intimato dal procuratore distrettuale di Manhattan di restituire 198 mila dollari e di pagare una multa di 24 mila euro per aver anche tentato altre truffe.