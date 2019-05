Spari a scuola a Denver, almeno 7 feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 7 MAG - Sono almeno sette i feriti, tra cui diversi studenti, nella sparatoria in una scuola privata nei sobborghi di Denver, in Colorado. Due le persone fermate.

Secondo una prima ricostruzione, i primi colpi sarebbero stati sparati nell'area che ospita le scuole medie. La Stem School di Highlands Ranch si trova a pochi chilometri dalla tristemente famosa Columbine High School teatro nel 1999 di una delle più tragiche sparatorie della storia Usa in cui morirono 12 studenti uccisi da due compagni di classe.