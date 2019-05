Scuola Denver, i fermati sono 2 studenti

(ANSA) - WASHINGTON, 8 MAG - Sono due studenti le persone arrestate in seguito alla sparatoria in una scuola privata di Denver. Lo ha riferito la polizia, ribadendo come il bilancio della tragedia è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni.

A pochi chilometri di distanza nel 1999 si consumò la strage della Columbine School, in cui proprio due studenti uccisero 12 compagni e un professore. Donald Trump è stato informato sui dettagli della vicenda e ha contattato le autorità locali.